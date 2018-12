Xherdan Shaqiri scorede to gange, da Liverpool slog United for første gang i fire år i Premier League.

Liverpool generobrede søndag førstepladsen i Premier League med en 3-1-sejr over Manchester United.

Indskiftede Xherdan Shaqiri blev matchvinder på Anfield med to scoringer inden for de sidste 20 minutter, efter at værterne havde presset på i det meste af anden halvleg.

Det er mere end fire og et halvt år siden, at Liverpool senest har slået rivalen fra Manchester i Englands bedste fodboldrække.

Sejren kan være et varsel om, at der kan være noget stort i vente for Liverpool, som ikke har vundet det engelske mesterskab i 29 år.

Manager Jürgen Klopps hold er nu oppe på seks sejre i træk, og klubben indtager førstepladsen med et forspring på et enkelt point til Manchester City på andenpladsen.

Liverpool indledte bedst og udnyttede et stort chanceovertag midtvejs i første halvleg, da Sadio Mané tog en Fabinho-aflevering ned med brystkassen og i samme bevægelse sparkede værterne på 1-0.

Føringen fik lov til at holde ti minutter, inden Liverpool-målmand Alisson dummede sig.

I stedet for bokse bolden væk eller gribe den puffede brasilianeren et hårdt indlæg fra gæsternes Romelu Lukaku lige ud i fødderne på Jesse Lingard, der gjorde det til 1-1 for United.

Anden halvleg tegnede sig som et langt Liverpool-pres, mens United i bedste José Mourinho-stil pakkede sig bagude og kun på nogle få kontraangreb truede hjemmeholdets mål.

Med 20 minutter tilbage af kampen sendte Klopp schweiziske Shaqiri på banen i stedet for Naby Keita, og den 27-årige midtbanespiller spildte ikke tiden.

Tre minutter senere havnede bolden via to United-spillere hos Shaqiri, hvis afslutning heldigt ramte Uniteds Ashley Young, så bolden tog undersiden af overliggeren, inden den gik i mål til 2-1.

Med ti minutter tilbage af opgøret cementerede den indskiftede schweizer så sejren, da han endnu en gang afsluttede resolut.

Shaqiris skud fra kanten af feltet ramte endnu en gang en United-spiller, og så kunne David de Gea i gæsternes mål ikke afværge bolden fra at gå ind til 3-1.

Liverpool pressede yderligere på og var tættere på at udbygge føringen, end United var på at få pyntet på resultatet.

Liverpool topper Premier League med 45 point foran Manchester City, der har et point færre på andenpladsen. Manchester United har 26 point på sjettepladsen.

