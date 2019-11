Trods en svær start vandt Manchester City lørdag aften Premier League-kampen mod Chelsea på hjemmebane.

London-klubben, der havde Andreas Christensen på bænken i hele kampen, kom først på tavlen, men City kom tilbage og sejrede med 2-1 i et intenst topmøde.

Det var yderst vitalt i jagten på ikke at blive hægtet totalt af i mesterskabskampen, hvor Liverpool er gået i udbrud.

City kom med sejren på 28 point som nummer tre, mens Chelsea følger lige efter med 26 point. Liverpool har 37, mens Leicester som nærmeste forfølger har 29.

Chelsea fik ellers færten af tredjepladsen, da N'Golo Kanté efter 20 minutter fik en lang stikning serveret i dybden fra Mateo Kovacic og lidt heldigt fik kringlet bolden forbi keeper Ederson og i mål til 1-0.

Men City reagerede perfekt på den svære situation. Således blev hjemmeholdets pres intensiveret.

Det gav pote efter 28 minutter, da Kevin De Bruyne fik afrettet sit skud fra straffesparksfeltets bue, så det snød Kepa Arrizabalaga på målstregen.

Otte minutter senere kom City også foran. Riyad Mahrez skar ind i feltet fra højre side og placerede bolden ved fjerneste stolpe ved at afslutte mellem benene på en Chelsea-forsvarer.

City kom ud til anden halvleg for at sætte tingene på plads, og der var gode muligheder for at score målet til 3-1, der formentlig ville knække Chelsea endeligt.

Som da Mahrez efter godt en time hamrede bolden lige over tværribben efter et intenst City-angreb.

Men Chelsea var nu heller ikke ueffen. Ti minutter før tid halvflugtede Willian et fremragende langskud mod mål, og Ederson fik lige verfet bolden over mål.

I dommerens tillægstid havde Chelsea også et kompetent frisparksforsøg, der sneg sig snert forbi stolpen, og i stedet slog City så kontra og sendte bolden i mål, men VAR annullerede det for offside. Et minut, der gav et godt billede på kampens intensitet.

/ritzau/