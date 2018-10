De danske fodbolddrenge vælter sig ikke i mål. Faktisk har de 20 udtagede markspillere kun scoret 28 mål til sammen.

Fem mål har Danmarks nuværende truptopscorer Yussuf Poulsen lavet i sine 32 landskampe.

Og Danmark har blot scoret otte mål i 10 kampe i 2018.

Det er selvsagt et problem, når man som fodboldhold ikke scorer mål.

Ondt værre er, at Danmarks reelle topscorer, Christian Eriksen, ikke er med i lørdagens kamp mod Irland.

Yussuf Poulsen, RB Leipzig, kan være manden, der skal score målene mod Irland (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Yussuf Poulsen, RB Leipzig, kan være manden, der skal score målene mod Irland (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Åge Hareide er også klar over, at han ikke råder over mange angribere, der scorer i stimer:

»Hvis du finder en angriber, der laver mange mål, så skal jeg bruge ham,« svarede landstræneren til et af Ritzaus spørgsmål til dagens presseseance i Herning forud for kampen mod Irland lørdag.

De tyve udtagede markspillere har tilsammen scoret 28 mål, I har ikke scoret meget generelt på det seneste, hvordan skal I som hold skabe chancer og mål?

»Vi må bare fortsætte. Vi har spillere på holdet, som laver mål i deres klubber. Det er også vigtigt. Det at score mål handler meget om selvtillid og evnen til at bringe sig selv i en scoringsposition og kvaliteten af afslutningerne. Nogle af vores spillere, har vist sig på klubholdet, og vi må satse på, at de tager det med sig i vores kampe,« siger han til B.T. Sport og tilføjer:

»I international fodbold får man ikke mange chancer. Det handler om at være effektiv.«

Nicklas Bendtner scorede på straffespark mod Irland sidste år, og han er dermed den sidste centrale angriber, der har scoret for Danmark.

Ret skal være ret: Højrekanten Yussuf Poulsen er begyndt at score mål for både klub- og landshold, og det kan være ham, der banker boldene ind mod Irland. Ligeledes er Kasper Dolberg begyndt at finde formen i Ajax.

Herunder følger en liste over de spillere i den danske trup, der har scoret for landsholdet.

Listen begynder med forsvarsspillere, så midtbanespillere og til sidst angriberne.

Andreas Christensen, Chelsea FC, 20 kampe, ét mål.



Jannik Vestergaard, Southampton FC, 16 kampe, ét mål



Jens Stryger Larsen, Udinese Calcio, 17 kampe, ét mål



Mathias ''Zanka'' Jørgensen, Huddersfield Town FC, 16 kampe, ét mål



Peter Ankersen, FC København, 21 kampe, ét mål



Simon Kjær, Sevilla FC, 83 kampe, tre mål



Lasse Schöne, AFC Ajax, 40 kampe, tre mål



Pierre Emile Højbjerg, Southampton FC, 21 kampe, ét mål



Thomas Delaney, BV Borussia 09 Dortmund, 32 kampe, fire mål



Andreas Cornelius, FC Girondins de Bordeaux, 22 kampe, fire mål



Kasper Dolberg, AFC Ajax, syv kampe, ét mål

Martin C. Braithwaite, Middlesbrough, 25 kampe, ét mål

Pione Sisto, Celta de Vigo, 19 kampe, ét mål

Yussuf Yurary Poulsen, RB Leipzig, 32 kampe, fem mål

Kilde: DBU