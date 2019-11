I torsdags fik FC København tilkæmpet sig et enkelt point i kampen mod Dynamo Kiev i Parken.

Men efter kampen er det dog noget helt andet, som folk har snakket om.

Inden kampen blev fløjtet op løb spillerne, som altid, ind med hver deres maskot på banen.

Men da spillerne var løbet på banen, og maskotterne var på vej ud fra banen igen, fik Fischers maskot en lidt anderledes afsked med stjernen.

Normalt løber maskotterne bare ud, men Fischers maskot fik en god krammer, inden hun løb ud fra banen, og det klip er siden kampen gået viralt på Twitter. (SE KLIPPET ØVERST I ARTIKLEN)

Radiovært Amalie Bremer har blandt andre kommenteret på hændelsen:

»Den der overdrevet cute, lille maskotpige, der tydeligvis lige var et par år yngre end de andre, som krammede Fischer farvel inden hun løb af banen. En eller anden, lav en GIF. Omgående,« skriver hun på sin Twitter-profil.

Viktor Fischer spiller igen søndag aften, når københavnerne drager til Herning for at møde FC Midtjylland. Du kan følge kampen live lige her på B.T. Sport.