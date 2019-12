Han forstod ingenting.

Cristiano Ronaldo kiggede rasende ud mod tilskuerpladserne og kontrollørerne, der skulle have stoppet en vildfaren fodboldfan.

Den portugisiske superstjerne vandt med sit Juventus-hold 0-2 over Bayer Leverkusen i en kamp, der ikke havde noget på spil for italienerne.

Derfor så det da også stille og roligt ud, da kampen var fløjtet af. Men så fik Cristiano Ronaldo uventet besøg på banen. Se hele situationen øverst i artiklen.

Her havde en fan forvildet sig ind for at komme hen til portugiseren, der chokeret sparkede ud efter fanen. Herefter tog han sig til nakken, hvor den pågældende fan havde fået fat, mens han gestikulrede ud mod det område, fanen var kommet løbende ind fra.

For at det ikke skal være løgn, var der tidligere i kampen en fan på banen, der ville kramme Ronaldo. Her forløb det dog stille og roligt.

Juventus kunne have sat noget på spil i gruppe D, hvis de havde tabt til Bayer Leverkusen, men tyskerne var afgængige af, at Atletico Madrid ikke vandt over Lokomotiv Moskva. Det gjorde de dog, og således er samtlige 16 hold fundet til ottendedelsfinalerne.

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Juventus, Atletico Madrid, Liverpool, Napoli, Barcelona, Dortmund, RB Leipzig, Lyon, Valencia og Chelsea.