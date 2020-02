Flabede driblinger.

Det er noget, som den brasilianske superstjerne Neymar plejer at være garant for.

Men det er bare ikke lige alle, der mener, det hører fodbolden til. Én af dem er Ligue 1-dommeren Jerome Brisard.

Han valgte nemlig at give Neymar en henstilling for at have lavet gentagne flabede driblinger i lørdagen kamp mellem Paris Saint-Germain og Montpellier.

Bølgerne gik højt mellem kampens dommer og den brasilianske superstjerne. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Bølgerne gik højt mellem kampens dommer og den brasilianske superstjerne. Foto: GONZALO FUENTES

I første omgang blev den brasilianske angriber forvirret over, hvad han egentlig skulle irettesættes for. Derefter blev Neymar så rasende, da han fandt ud af hvorfor, at han fik brokket sig til et gult kort.

Efter kampen fortsatte den 27-årige PSG-spiller diskussionen med kampens dommer i spillertunnellen, som dog eftersigende blot skulle have taget situationen meget stille og roligt

Paris Saint-Germain vandt kampen med hele 5-0, og Montpellier-mandskabet måtte foruden de fem mål også indkassere to røde kort undervejs i kampen. Neymar formåede ikke at få scoret i opgøret.

Du kan se det bizarre klip, hvor Neymar får henstillingen, øverst i artiklen.