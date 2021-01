Det kunne have været en fremragende kasse, men i stedet endte det med årets afbrænder.

Ud over at have et stærkt navn havde Sheraldo Becker også en stærk aktion, da Union Berlin mødte Wolfsburg i Bundesligaen. Den kom allerede efter halvandet minut.

Hurtig som et lyn løb han forbi sin modstander og nåede en bold, inden han fik spillet sig forbi Koen Casteels i Wolfsburg-målet. Han nåede endda også at tværre Paulo Otavio, så han gled.

Men så gik det galt.

Sheraldo Becker (tv.) havde en blandet kamp mod Wolfsburg og Xaver Schlager. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Sheraldo Becker (tv.) havde en blandet kamp mod Wolfsburg og Xaver Schlager. Foto: JOHN MACDOUGALL

Den 25-årige Union Berlin-spiller stod foran det helt tomme mål... som han ikke formåede at ramme med venstrefoden. Bevares er Becker højrebenet, men ikke desto mindre er der tale om en enorm afbrænder.

Mon ikke Sheraldo Becker ærgrede sig en smule efter lørdagsopgøret, der endte 2-2. For han spillede en noget blandet kamp.

Heldigvis viste det sig dog for angriberen, at han rent faktisk havde mål i støvlerne.

Han scorede nemlig det ene af sit holds mål.