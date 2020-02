Syv minutter som Dynamo Dresden-spiller.

Mere nåede 29-årige Simon Makienok ikke at være på bane i sin debut for den tyske 2. Bundesliga-klub, inden han måtte i bad - og ikke på grund af et slutfløjt eller en udskiftning.

I det 70. minut blev danskere skiftet ind til sin debut - og syv minutter efter fik han direkte rødt.

Se klippet øverst i artiklen.

I et forsøg på at nå frem til en bold, endte Makienok i stedet med at stemple Darmstadt-keeper Marcel Schühen - og det kostede altså en rød billet.

De røde kort kom efter, Dresden var kommet på 2-3. Makienok blev sat ind i jagten på et mål, men uden danskeren på banen i slutningen af kampen endte 2-3 også med at blive det endelige resultat.

Simon Makienok skiftede i januar til den tyske klub fra hollandske Utrecht, hvor han var i et par måneder havde været tilbage omkring førsteholdstruppen. Han havde mindre end 200 minutters førsteholdsfodbold i sine to år i Utrecht som følge af to lange skadesperioder.

Dynamo Dresden ligger sidst i 2. Bundesliga med 17 point.