Voldsomt så det ud, da Manchester Citys Rodri pludseligt faldt til jorden.

Mod slutningen af første halvleg i Champions League-kampen mod Dinamo Zagreb, befandt den spanske midtbanespiller sig i en løbeduel med kroaternes Amer Gojak.

Pludseligt faldt spanieren til jorden og tog sig til hovedet. Og de langsomme gengivelser viste det også tydeligt.

En klokkeklar albue lige i hovedet på Rodri, der måtte have behandling efterfølgende. Se situationen øverst i artiklen.

Amer Gojak kunne dog gå til pause uden at have fået så meget som en advarsel - også selvom kampens dommer kunne have brugt VAR til at tjekke for, om et rødt kort skulle tildeles eller ej.

TV3 Sports kommentator Dan Engelsted var hurtig til at kalde på et direkte rødt. Og hans kollega, fodboldekspert Per Frimann, er onsdag aften taget til Twitter, hvor han raser over det manglende VAR-tjek

'Fy for satan. Hvis jeg havde magt til det, fyrede jeg alli i VAR-vognen. Og gav dem fem års karantæne,' skriver han til en video af klippet.

Manchester City vandt kampen 1-4. De var allerede før kampen videre til ottendelsfinalerne fra gruppe C, hvor Atalanta onsdag aften sluttede som nummer to efter sejr over Shaktar Donetsk.