Andreas Christensen fik søndag en uheldig hovedrolle, da Chelsea tabte 0-2 til Liverpool.

For kort inden pausen blev den danske landsholdsspiller nemlig sendt i bad, da han nedlagde Sadio Mané.

Liverpool-stjernen blev sendt afsted med en lang aflevering, og i jagten side om side med Mané begik Andreas Christensen, hvad der lignede en rugbytackling.

I første omgang fik danskeren en advarsel, men efter en VAR-gennemgang omstødte dommeren det til et rødt kort, og den beslutning var da også svær at indvende noget imod.

Andreas Christensen (th.) på vej i omklædningsrummet efter det røde kort. Foto: MATT DUNHAM Vis mere Andreas Christensen (th.) på vej i omklædningsrummet efter det røde kort. Foto: MATT DUNHAM

Med 10 mand kunne Chelsea intet stille op, og to mål af Sadio Mané efter pausen afgjorde kampen, som også bød på et misbrugt straffespark af Chelsea.

Søndagens storkamp bød desuden på debut til Liverpools nyindkøb Thiago Alcântara, men spanieren fik dog ikke lige den start, han havde håbet på.

For i det 72. minut begik Thiago straffesparket mod Timo Werner. Liverpool-målmand Alisson Becker reddede dog forsøget fra Jorginho.

Det var fjerde gang i træk, at Liverpool slog Chelsea i ligaen.

De forsvarende engelske mestre har seks point efter to kampe, mens Andreas Cristensen og co. har tre point efter de første to runder.

Øverst i artiklen kan du se situationen, hvor danskeren får det røde kort.