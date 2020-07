Der er få ting, der kan begejstre fodboldfans lige så meget som et velplaceret frisparksmål.

Og netop en scoring direkte på frispark var, hvad fans af den engelske Premier League-klub Chelsea fik serveret søndag aften, da Mason Mount gentog en tidligere bedrift.

For i første halvlegs overtid i kampen mod Wolverhampton krøllede den 21-årige midtbanespiller smukt bolden ind over modstandernes mur og sparkede Chelsea i front.

Men det er ikke første gang, at den unge englænder har formået at sparke et frispark direkte i mål.

Frisparksmålet fra Mason Mount sendte Chelsea på sejrskurs og sikrede klubben deltagelse i næste sæsons udgave af Champions League. Foto: Daniel Leal-Olivas/NMC/Pool Vis mere Frisparksmålet fra Mason Mount sendte Chelsea på sejrskurs og sikrede klubben deltagelse i næste sæsons udgave af Champions League. Foto: Daniel Leal-Olivas/NMC/Pool

For i en video, som Chelsea har delt på Twitter, kan man se en yngre udgave af Mason Mount, fra da han var ungdomsspiller på Chelseas akademi, lave en scoring, der er næsten identisk med søndagens perle.

I klippet løfter Mount desuden sløret for, hvad der ligger bag midtbanespillerens frisparksteknik.

»Jeg prøver at sparke mine frispark som Ronaldo. Ram bolden på ventilen, så bevæger den sig. Det er alt, du skal gøre,« siger Mason Mount til kameraet, inden han med den største selvfølgelighed sparker bolden over en opstillet mur og udplacerer målmanden.

Frisparksscoringen i søndagens kamp mod Wolves medvirkede til, at Chelsea vandt kampen 2-0 og dermed sikrede sig en fjerdeplads i sæsonen.

Mason knew... #CHEWOL pic.twitter.com/tfKkWdc9vv — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 26, 2020

Fjerdepladsen er ensbetydende med, at Chelsea også vil være at finde i næste sæsons udgave af Champions League.

Den netop overståede Premier League-sæson var Mason Mounts første sæson for Chelseas førstehold. I 37 kampe bidrog den unge englænder med syv mål og fem assists.

I søndagens kamp tilføjede Mount både en scoring og en assist til statistikken, da han foruden sin frisparksscoring også leverede en assist til Olivier Girouds 2-0 scoring.