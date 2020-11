Bliver Jess Thorup en succes for FC København? Hvem skal overtage for Jacob Friis i AaB? Og hvordan ser hierarkiet ud for Superligaens 11 cheftrænere?

Der er gang i trænerkarrusellen i Superligaen, hvor FCK har fundet afløseren for Ståle Solbakken.

Et stort fokus på Thorup og trænerne i Superligaen og meget andet skal dagens Fodbold FM-panel debattere. Ken Ilsø, Morten Crone og Sandro Spasojevic er med. Vært er Steffen Gronemann.

