Hvor hårdt skal Christian Eriksen dømmes efter en bøvlet første halvsæson i Inter?

Hvad lærte vi af Bayern Münchens Champions League-triumf? Og kan PSG rejse sig fra skuffelsen?

Og hvordan skal FC Midtjylland og AGF egentlig få succes i Europa?

De spørgsmål og mange flere skal vi finde svar på i denne uges Fodbold FM – som er B.T.s debatprogram om fodbold – og kun fodbold.

Panelet består af Vito Hammershøy-Mistrati (Randers FC), Thomas Kristensen (eks-FCK) og Sandro Spasojevic (eks-prof i Holland m.m.).

Der bliver også tid til en snak om den hårde kamp for at få sit gennembrud som professionel fodboldspiller og om, hvornår man mærker, at det er tiden at kaste håndklædet i ringen.

Vært er Steffen Gronemann.

Se Fodbold FM på Facebook eller i LIVE-streamen øverst i denne artikel!