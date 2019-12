Tottenham-manager José Mourinho valgte lørdag Christian Eriksen til startopstillingen i Premier League for første gang, og det var en god idé.

Danskeren sparkede bolden i mål på frispark i anden halvleg og var med til at sikre Tottenham det ene point i opgøret mod Norwich, der endte 2-2. Se Eriksens scoring øverst.

Et klodset selvmål af Tottenhams Serge Aurier sendte for anden gang Norwich på sejrskurs i anden halvleg, men Harry Kane udlignede til slutresultatet på et straffespark.

Tottenham er på femtepladsen - to point fra Chelsea, der ligger på fjerdepladsen og har spillet en kamp færre.

Norwich er sidst i den bedste engelske fodboldrække efter 20 kampe, og der er seks point op til West Ham på den rigtige side af nedrykningsstregen. West Ham tabte samtidig 1-2 til Leicester, der hentede tre point til topstriden efter en svær periode.

En svær periode havde Norwich også befundet sig i før lørdagens kamp. Blot to point i seks kampe var det blevet til for holdet, der rykkede op fra Championship i sidste sæson.

Forløsningen var derfor ekstra stor blandt hjemmeholdets fans, da Mario Vrancic scorede kampens første mål efter 18 minutter.

Et fladt spark udplacerede Paulo Gazzaniga, der står på mål for klubben, fordi Hugo Lloris er skadet.

Norwich-fansene jublede også over målet til 2-0 af den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki, men målet blev annulleret for offside efter en videogennemgang.

En dom, der førte til heftig debat på sociale medier, og som fodboldlegenden Gary Lineker på Twitter kaldte for "nonsens".

2-0-målet kom ikke, men det gjorde udligningen til gengæld. Efter 55 minutter gik Eriksen til bolden og dirigerede et frispark i nettet via en af Norwich-spillernes hoved.

Målet gav Tottenham energi, og Dele Alli scorede kort efter, men hans mål blev underkendt, fordi han var i offsideposition.

Pukki kom igen i fokus, da han lidt senere kiksede en førsteberøring, som via et par Tottenham-ben endte i nettet, og Aurier blev noteret for et selvmål.

Endnu en gang skulle Tottenham jagte, og endnu en gang lykkedes det at bringe balance i regnskabet. Med syv minutter tilbage af den ordinære blev Kane nedlagt i feltet, og han eksekverede med kampens sidste mål.

Leicester gik ind til lørdagens opgør mod West Ham med et hak i selvtilliden efter to nederlag og en uafgjort i de tre foregående ligakampe.

Ude mod West Ham var der fuld gevinst. Trods et brændt straffespark af Demarai Gray kom Leicester foran, da Kelechi Iheanacho fem minutter før pausen scorede til 1-0 på et hovedstød.

Spanieren Pablo Fornals udlignede med et fladt spark i første halvlegs sidste minut, men Leicester løb alligevel med det hele. Ti minutter inde i anden halvleg gjorde Gray skaden fra det brændte straffespark igen ved at score sejrsmålet.

Leicester på andenpladsen har ti point op til førerholdet Liverpool.

/ritzau/