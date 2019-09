Der findes fejl, der findes drop - og så findes der kæmpebommerter.

Lørdag eftermiddag lavede Tottenhams franske landsholdskeeper, Hugo Lloris, én af dem, der går ind under sidstnævnte katagori.

Christian Eriksens holdkammerat dummede sig fælt i 1. halvleg af Tottenhams opgør mod Southampton med både Pierre Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard på banen. Hvordan kan du se i klippet over artiklen.

Men lad os da bare gnide lidt middelhavssalt i det franske sår alligevel. Lloris, der ellers har været en af verdens bedste målmænd i det seneste årti, er på det seneste begyndt at falde af på den. Det viste han tydeligt, da han modtog bolden foran sit eget mål efter 39 minutter.

(Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) Foto: ANGELOS TZORTZINIS Vis mere (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) Foto: ANGELOS TZORTZINIS

I stedet for at sparke bolden væk, begyndte Lloris at drible lige foran egen streg. Han prøvede at træde over bolden, men den gik ikke overfor Southamptons rutinerede angriber Danny Ings.

Ings fik tacklet bolden fra en fransk målmand, der med det samme vidste, han havde dummet sig. I sekundet efter scorede Ings til 1-1.

Hugo Lloris var imidlertid ikke den eneste Tottenham-spiller, der dummede sig gevaldigt i 1. halvleg af hjemmekampen mod danskerklubben fra sydkysten.

Otte minutter inden Lloris' bommert, blamerede højre back Serge Aurier sig, da han fik sit andet gule kort på bare fire minutter og derfor måtte gå tidligt i bad med en rød billet hængende over hovedet.