En kamp med masser af drama endte med en bizar og sjov fejring, da FC Nordsjælland besejrede AGF i onsdagens opgør.

FC Nordsjælland var uden en sejr i Superligaen siden 29. november, hvor de netop besejrede aarhusianerne.

Ulrik Yttergård Jenssen hev den tiltrængte sejr hjem til FC Nordsjælland, da han nettede kampens eneste mål i 1-0 sejren på Ceres Park i Aarhus.

Sejren blev fejret i stor stil, og da FC Nordsjælland-helten blev interviewet efter kampen, var han smurt ind i kakao, der langsomt drev ned i ansigtet på Ulrik Yttergård Jenssen, som interviewet skred frem.

Matchvinder Ulrik Yttergård Jenssen smurt ind i kakao efter sejren over AGF. Vis mere Matchvinder Ulrik Yttergård Jenssen smurt ind i kakao efter sejren over AGF.

»Det var nogle vilde jubelscener derinde,« sagde Ulrik Yttergård Jenssen til TV 3 Sport efter opgøret.

»vi har trængt til sejren i rigtig lang tid, så der var meget energi der skulle ud lige.. kakaoen kan du tilegne Pete (formentlig målmand Peter Vindahl, red.), for han gik amok med en flaske derinde.«

Du kan se matchvinderen smurt ind i kakao i klippet i videoafspilleren øverst i artiklen.

Kampen blev præget af en tidlig udvisning af AGF-spilleren Bubacarr Sanneh efter blot seks minutters spil.

Kampens dommer, Morten Krogh, måtte ud at se situationen med forsvarsspilleren på VAR-skærmen, hvorefter han gik over til Sanneh og viste ham det røde kort. Sannehs tackling på FCN-offensivspilleren Ibrahim Sadigs skinneben blev vurderet som 'for hensynsløs'.

AGF-træner David Nielsen var efterfølgende meget utilfreds med situationen til trods for, at Sadig tydeligt var blevet hårdt ramt på sit skinneben og fik en flænge i benet i aktionen.

»Det var helt grundlæggende en forkert beslutning. Vi skal åbenbart til at tage noget af intensiteten og kraften ud af vores forsvarsspil,« lød det fra David Nielsen efter kampen.

Ikke desto mindre kunne Ulrik Yttergård Jenssen og FC Nordsjælland udnytte situationen og besejre AGF for anden gang i træk – og dermed hente en længe ventet sejr.