Var der arm på bolden?

19 minutter gik der, før Schweiz bragte sig i front mod Danmark i EM-kvalifikationskampen tirsdag aften.

Men det var på en noget kontroversiel baggrund, at scoringen fik lov at bestå. Det lignede nemlig, at der var en schweizisk arm på bolden.

Bedøm selv øverst i artiklen.

Danske protester efter scoringen. Foto: FABRICE COFFRINI

Det var Remo Freuler, der sendte bolden i kassen efter et kontroversiel oplæg af Albian Ajeti.

Forud for opgøret opstod der et mindre kaos, da de to nationer gjorde klar til at synge nationalsang forud for kampstart.

Her fik de to hold nemlig placeret sig forkert i forhold til deres flag, der tilfældigvis begge er præget af farverne rød og hvid.

