Tårerne triller ned ad hendes kinder, da hun skal forklare om det smertelige brud.

»I fem dage har jeg været single,« siger Philine Roepstorff, inden hun må holde en pause.

»Jeg fatter det slet ikke. Jeg er ikke en pige, man går på pause med. Det er også bare det dér med at forstå, at det er helt fucking slut.«

Sådan fortæller den danske model om bruddet med kæresten Nicklas Bendtner i det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine' på Discovery +. En serie, der går tæt på deres liv og tanker, og det seneste afsnit er ikke nogen undtagelse. Du kan se klippet i toppen af artiklen.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff, da de skulle præsentere den nye serie 'Bendtner og Philine,' som følger parret. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff, da de skulle præsentere den nye serie 'Bendtner og Philine,' som følger parret. Foto: Liselotte Sabroe

Parret har nemlig valgt at gå på pause, og det lader mest af alt til at være en beslutning, som den tidligere landsholdsspiller har truffet.

»Hvis man ser noget usundt for en selv eller ens partner, så kan det kræve, at den ene part er stærkere end den anden og tager en beslutning for dem begge, der kan vise sig at være positiv på den lange bane. Lige nu har vi valgt at tage en ferie fra hinanden,« siger Nicklas Bendtner om den sørgelige episode.

Den 33-årige stjerne beskriver situationen, hvor parret valgte at tage en pause. Det skete i køkkenet, hvor han luftede, at han var utilfreds med den måde, deres forhold fungerede på. Og det er en ting, han har tænkt over længe, forklarer han.

Mens Philine helst ville arbejde sig igennem det sammen, foretrækker den tidligere bomber at trække sig for at fundere over det.

Om parret finder sammen på den anden side, ved Bendtner ikke.

Men i programmet virker han noget mindre berørt af situationen end hende.

»Philine burde ikke se det så voldsomt. Jeg ser det mere sådan, at hvis vi kan fikse os, så er jeg i det, og så synes jeg, at det er godt,« forklarer han.

Kontakten mellem de to er dog ikke helt afbrudt, bare fordi forholdet er på prøve.

Eksempelvis køber Nicklas Bendtner en dyr, grøn Chanel-taske med hjem til Philine fra sin ferie, på trods af problemerne.

Den tidligere FCK-spiller køber nemlig altid noget med hjem til hende, når han er på ferie.