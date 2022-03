Christian Eriksen fik et eventyrligt comeback til det danske landshold, da han et minut efter at være blevet skiftet ind i venskabskampen mod Holland, sendte læderkuglen i nettet.

Sidst Eriksen havde landsholdsdragten på var i den skæbnesvangre kamp mod Finland, hvor han faldt om med et hjertesvigt.

I aftenens kamp mod Holland blev han indskiftet i pausen, og han skulle kun bruge et minut på et dirigere dundre bolden i kassen efter fornemt oplæg af Andreas Skov Olsen. SE SCORINGEN I VIDEOEN ØVERST

Eriksens mål reducerede til stillingen 2-3 til Holland, som efterfølgende udbyggede føringen til 4-2.