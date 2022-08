Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag aften kunne man godt se på Christian Eriksen, at chokstarten var afblæst.

For efter to nederlag – herunder mareridtskampen og 4-0-ydmygelsen mod Brentford – vandt danskeren og Manchester United 2-1 over Liverpool, og det gav anledning til grin og kække kommentarer efter kampen.

Det skete i et interview med rettighedshaveren Viaplay.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

Christian Eriksen spillede 86 minutter mod Liverpool. Foto: PETER POWELL Vis mere Christian Eriksen spillede 86 minutter mod Liverpool. Foto: PETER POWELL

Indledningsvist blev Christian Eriksen dog spurgt ind til den forgangne uge, hvor kritikken er haglet ned over Manchester United, efter de blev kørt over af Brentford, der på papiret burde være mere end bare en overkommelig modstander.

»Jeg tror, alle var meget skuffet og meget nede, efter vi taber 4-0 til Brentford. Det er logisk. Det er ikke sådan, vi ser os selv, det er ikke vores standard. Det er også derfor, jeg tror, at vi kom ud med en masse energi og intensitet, vi har kunnet bygge op til kampen i mere end en uge,« forklarede Christian Eriksen.

Siden Premier League-starten for godt to uger siden er den 30-årige dansker blevet brugt lidt forskellige steder på banen.

I første opgør – nederlaget til Brighton – spillede fynboen angriber, mens han i de to seneste kampe er rykket ned på midtbanen i lidt forskellige variationer.

Netop det faktum, at han er blevet flyttet rundt på banen, fik Viaplays journalist til at spørge ind til Eriksens foretrukne position på banen.

Og det var det, der bragte smil frem på ansigterne.

»Til slut vil jeg gerne høre om din rolle på holdet. Hvilken position vil du helst spille på? Og du må ikke svare 'dér, hvor træneren sætter mig,'« lød spørgsmålet, der fik Christian Eriksen til at bryde ud i latter.

Derefter modangreb Manchester United-spilleren med et kækt svar. Her gik han direkte imod den ordre, han fik af journalisten.

»Haha, det svarer jeg, så det kan du bare svare,« udbrød danskeren inden han gik i gang med at uddybe.

»Jeg har spillet lidt hist og her. Jeg er startet med lidt angriber, været lidt 6'er, været lidt 8'er, været lidt 10'er i slutningen af kampen. Så jeg har prøvet lidt af det hele. Men hvor end vi har bolden, så passer det mig fint.«

Hvor på banen Christian Eriksen spiller på banen i opgøret mod Southampton på lørdag er endnu uvist.

Men Uniteds nummer 14 var i hvert fald ikke utilfreds med sit svar og afsluttede interviewet med et smørret smil på læberne.