Av, for en brøler.

Danske Joachim Andersen forærede angriberen Jimmy Briand en scoring lørdag, da Lyon mødte Bordeaux.

Efter 15 minutters spil sendte Joachim Andersen en aflevering i retning mod sin egen målmand Anthony Lopes.

Men hvad danskeren ikke havde set var, at Jimmy Briand lå og lurede i feltet, så han nemt kunne opsnappe tilbageafleveringen og fladt sparke den i kassen. DU KAN SE VIDEOEN I TOPPEN AF ARTIKLEN.

Joachim Andersen kom til Lyon i sommer som den dyreste spiller, den franske klub nogensinde har købt. Her ses han i kampen mod PSG. Foto: EMMANUEL FOUDROT Vis mere Joachim Andersen kom til Lyon i sommer som den dyreste spiller, den franske klub nogensinde har købt. Her ses han i kampen mod PSG. Foto: EMMANUEL FOUDROT

Scoringen sendte Jimmy Briand ud mod sin egen bænk for at juble, mens Lyons 23-årige dansker stod ved siden af og tog sig til hovedet.

Der har været en del kritik af Joachim Andersen i franske medier siden hans skifte til Lyon i sommer for 224 millioner kroner, hvilket gør ham til den dyreste dansker nogensinde og den dyreste spiller, Lyon nogensinde har købt.

Desværre for Andersen er det ikke mere end en måned siden, at han sidst var uheldigt involveret i et mål, da Lyon tabte 1-0, og Andersen blev tørret af Eduardo Camavinga, der scorede Rennes' sejrsmål i det 89. minut.

Alligevel er det dog værd at bemærke, at danskeren også har figureret på rundens hold hos franske L'Équipe, ligesom han har scoret karrierens første Champions League-mål i den franske klub.