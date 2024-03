Roberto D'Aversa nikkede en modstander en skalle efter slutfløjt. Nu undskylder han sin handling.

Ledelsen i Serie A-klubben Lecce har set sig nødsaget til offentlig at tage afstand fra sin cheftræner efter søndagens Serie A-kamp mod Verona.

Da kampen blev fløjtet af, gik Lecce-træner Roberto D'Aversa direkte hen mod Verona-angriberen Thomas Henry og nikkede ham en skalle, så Henry kortvarigt gik i græsset.

Du kan se den voldsomme hændelse i video i bunden af artiklen.

»Lecce fordømmer kraftigt trænerens handling, da den strider imod principperne og værdierne i denne sport,« skriver klubben i en erklæring ifølge Reuters.

Efter at være sendt i græsset ville den franske angriber have hævn, men holdkammeraterne holdt ham tilbage. Kampens dommer kvitterede med et rødt kort til begge kamphaner.

Efter kampen undskyldte Roberto D'Aversa sin handling med, at Verona-spillerne havde optrådt provokerende gennem hele det vigtige bundopgør.

»Der var også provokationer på banen i de sidste minutter og efter slutfløjt, og jeg ville ikke have, at nogle af mine spillere skulle have karantæne.«

»Jeg undskylder for min handling. Min hensigt var at adskille spillerne efter de mange provokationer,« siger træneren til Sky Sport Italia.

På banen tabte Lecce 0-1 og er et enkelt point over nedrykningsstregen i Serie A's tætte bundstrid, hvor syv hold ligger inden for tre point. Verona er to point over nedrykningsstregen.