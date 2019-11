Andreas Skov Olsen gav Danmark en regulær drømmestart, da han efter blot fire minutter bragte U21-landsholdet i front mod Ukraine.

Her brillerede Bologna-danskeren med først at lave et forrygende træk forbi forsvarsspilleren, inden han kælent og sikkert smed bolden op i det lange hjørne.

Dermed fik Danmark en yderst vigtig start på udebaneopgøret i EM-kvalifikationen, som de inden aftenens opgør lå i spidsen af.

Det blev dog endnu bedre for de unge danske stjernefrø, da Andreas Skov Olsen efter 24 minutter bankede et langskud i kassen.

Dermed er Danmark foran 2-0 ved pausen.