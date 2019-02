Den nu afdøde fodboldspiller Emiliano Sala er blevet mindet i sin gamle klub.

For at ære deres afdøde holdkammerat, stillede FC Nantes til søndagens hjemmekamp mod Nimes op i sort trøjer og argentinerens efternavn på ryggen.

Torsdag aften blev det bekræftet, hvad de fleste nok frygtede. Fodboldspilleren Emiliano Sala er omkommet som følge af et flystyrt, da han skulle fragtes fra sin tidligere klub Nantes til sin nye klub, Cardiff.

Det har efterladt fodboldverdenen i sorg, og Salas tidligere franske klub har hyldet ham på smukkeste vis. SE ØVERST I ARTIKLEN.

Sala hyldes i Nantes' hjemmekamp mod Nimes.

Nantes har ligeledes valgt at frede rygnummer ni, Salas tidligere nummer i klubben.

Sala var den 21. januar sammen med piloten om bord på et fly, der skulle fragte ham fra Frankrig til Cardiff, men flyet forsvandt undervejs.

For en uge siden fandt myndighederne et nedstyrtet fly på bunden af Den Engelske Kanal, og mandag opdagede man et lig i vraget.

Liget af fodboldspilleren Emilliano Sala blev torsdag bjærget fra det privatfly, der styrtede ned i Den Engelske Kanal den 21. januar. Eftersøgningen af piloten David Ibbotson skal fortsætte.