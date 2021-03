Det bliver med lyden af 34.610 tilskuere indbroderet i trøjen, at Danmark løber på banen til sommerens EM-kampe.

DBUs nye landsholdstrøjer har et særdeles rytmisk element. Da Danmark 7. juni 2019 hjemme mødte Irland i en fyldt Parken, blev nationalmelodien optaget, og lydbølgerne er nu syet ind i Hummels helt nye EM-trøje, som mandag er blevet offentliggjort.

»Der er ingen tvivl om, at fansenes tilstedeværelse på stadion er noget af det, som vi har savnet allermest i det seneste år. Og selvom vi vidste det inden coronapandemien, er vi kun blevet bekræftet i, hvor meget det betyder at bringe fansene og nationalsangen helt tæt på spillerne i trøjedesignet.«

»På den måde kan både fansene og spillerne bære lyden af Danmark, når vi trækker i trøjen og gør os klar til kamp,« siger CEO i Hummel, Allan Vad Nielsen, i en pressemeddelelse.

Hjemmebanetrøjen har hvide ærmer og et par små blå striber nær kraven. Den ellers helt hvide udebanetrøje har samme blå element. Den sorte målmandstrøje har til gengæld to røde striber.

Landsholdsstjernerne er glade for, at der med den nye trøje bliver sat fokus på nationalmelodien.

»Nationalsangen gør, at det skiller sig ud fra klubfodbold. Det er noget, der samler os. Og det samler ikke kun holdet, men det samler holdet med tilskuerne, med publikum, med folk derhjemme.«

»Det er noget, vi alle sammen gør sammen, og det er en måde for os at føle en forbindelse med omgivelserne og med publikum. Der er et tal på alt, og man ved aldrig, hvor mange landskampe man får. Så det handler simpelthen om at nyde hver eneste én,« siger Kasper Schmeichel.

Pierre Emile Højberg bakker op:

»Når man synger med på nationalsangen, så er vi alle sammen lige, og det er den følelse, man får. Og det er den følelse, man skaber. Vi er sammen om det, og hver en stemme tæller.«

»Og det er derfor, at dét design er blevet lavet på den nye landsholdstrøje,« lyder det fra Tottenham-stjernen.

Danmark spiller torsdag VM-kvalifikationskamp mod Israel. Tre dage senere venter Moldova i Herning – og yderligere tre dage senere er der topkamp ude mod Østrig. Til sommer spiller Danmark tre EM-gruppekampe hjemme i Parken – mod Finland, Belgien og Rusland.