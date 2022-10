Lyt til artiklen

Den tidligere FC København-spiller Nicolaj Thomsen har sat sit byhus til salg.

Boligen er beliggende i en gård på Værnedamsvej på Vesterbro, og netop nu er Nybolig i gang med at forberede salget.

Det skriver Nybolig i et opslag på Facebook. Her tilføjer de også, at prisen på byhuset er 9,7 millioner kroner.

'Foran huset findes en hyggelig privat terrasse og fra 1. salen er der udgang til den skønneste tagterrasse på over 20 m²,' skriver Nybolig og fortsætter:

'Boligen byder på den dejligste stemning med højt til loftet, flotte hvide gulve, godt lysindfald og fremstår generelt i rigtig god stand.'

Ejendomsmægleren tilføjer samtidig, at huset har status som ejerlejlighed, hvilket medfører, at den månedlige ejerudgift er lav.

Noget overraskende skiftede 29-årige Nicolaj Thomsen i sidste måned til 2. divisionens førerhold, B. 93, efter han havde stået uden klub siden bruddet med SønderjyskE i sommer.

Thomsen fik gang i karrieren i AaB, inden han i sommeren 2016 skiftede til franske Nantes.

Her blev det dog kun til et halvt år, inden Thomsen vendte hjem til Danmark igen – denne gang til fordel for FC København, hvor han spillede indtil sommeren 2021.

Siden blev det til to korte ophold i både Vålerenga og SønderjyskE.