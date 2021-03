Horsens-keeper Matej Delac får sig nok ikke en plads på rundens hold i Superligaen efter sin præstation mod Sønderjyske.

To kæmpestore fejl fra keeperen var skyld i, at Sønderjyske var foran med 2-0 efter blot 10 minutters spil af opgøret i Haderslev.

Især det første mål kommer til at hjemsøge keeperen, der på bizar vis hamrede bolden i hovedet på Sønderjyskes Anders K. Jacobsen.

Angriberen pressede højt og Matej Delac forsøgte et cleare bolden, der dog endte lige i smasken på Anders K. Jacobsen. Ufrivilligt headede 'AK' bolden i en blød bue over Delac, og den endte i mål.

Anders K. Jacbosen bliver tilset, efter at han fik bolden skudt i hovedet af Horsens-keeper Matej Delac. AK scorede efter den bizarre hændelse, men måtte efterfølgende forlade banen med store smerter. Foto: Frank Cilius Vis mere Anders K. Jacbosen bliver tilset, efter at han fik bolden skudt i hovedet af Horsens-keeper Matej Delac. AK scorede efter den bizarre hændelse, men måtte efterfølgende forlade banen med store smerter. Foto: Frank Cilius

Du kan se hele situationen i videoafspilleren øverst i artiklen.

Anders K. Jacobsens holdkammerater brød ud i jubel efter den bizarre scoring, men angriberen selv var hårdt mærket efter situationen.

Han blev tilset på banen og måtte modtage yderlige behandling uden for grønsværen efterfølgende.

Bolden ramte 'AK' med så høj fart, at han i situationen fik en blodtud, og ansigtet begyndte at hæve op.

Han var ikke i stand til at fortsætte efter sit bizarre åbningsmål. Han er nu blevet kørt på et nærliggende hospital, for at det kan blive undersøgt, om angriberen har pådraget sig en alvorlig skade.

Matej Delac fortsatte efterfølgende de dårlige takter i Horsens-målet. Han var således også skyld i 2-0-målet. Her gik han fejl af et langt indkast, og så kunne Marc Dal Hende nemt prikke bolden i kassen.

Herefter stod der Sønderjyske på det meste, og holdet sikrede sig tre vigtige point i jagten på en plads i mesterskabsslutspillet.