Han led hårdt under José Mourinhos rædselsregime i Manchester United, men nu er Paul Pogba blomstret op påny som en af verdens mest iøjnefaldende midtbanespillere.

Tallene taler for sig selv efter, at den franske superstjerne leverede endnu en mesterlig præstation, som hyldes fra alle fronter, i Uniteds 4-1-sejr over Bournemouth.

»Pogba dominerede kampen, gled gennem midtbanen med bolden og arbejdede hårdt uden den. Han havde flere skud, nøgleafleveringer, berøringer, afleveringer på modstanderens banehalvdel og flere erobrede bolde end nogen andre på banen,« skriver Sky Sports om Pogba, som scorede to mål på Old Trafford.

Generelt har Pogba under den nye manager Ole Gunnar Solskjær vist sit bedste spil, siden han kom til Manchester United i sommeren 2016.

Paul Pogba is BACK pic.twitter.com/Dc6e9X2qVY — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) December 30, 2018

.@paulpogba has been magnificent since the manager change pic.twitter.com/eA1myfTyB4 — ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2018

I de tre kampe, som nordmanden har stået i spidsen for De Røde Djævle (tre suveræne sejre), har Pogba scoret fire mål og leveret tre asissts.

Under José Mourinho blev det kun til tre mål for den 25-årige franskmand i 14 kampe i denne sæson.

I forrige kamp - sejren over Huddersfield - scorede Pogba også to mål. Dermed er han den første United-spiller siden Wayne Rooney i 2012, som scorer to mål i to kampe i streg.

»Det, han viste idag, var topklasse for en midtbanespiller,« siger Ole Gunnar Solskjær, som kun har roser til over for Paul Pogba, som han modsat Mourinho tilsyneladende har fået det bedste frem i.

Foto: Nigel Roddis Vis mere Foto: Nigel Roddis

»All-round var han god, han arbejdede hårdt, var farlig i boksen, han vandt hovedstød, vandt tacklinger, og han førte sig ikke frem . Det var berøring, aflevering, bevægelse - effektiv,« siger den norske manager.

Eksperter og medier fremhæver samme tendens hos Pogba, som er som født som ny som fodboldspiller, hvilket tallene også viser. Det er noget, spilleglæden, som Solskjær har forsøgt at fremelske, da han tiltrådte som midlertidig manager i den kriseramte storklub:

»Som jeg har sagt til spillerne, så vil vi gerne bringe det bedste frem i dem, vi vil se dem nyde at spille og udtrykke sig på banen inden for de rammer, vi skaber som hold. Det levede de op til.«

Med de flotte præstationer i juleprogrammet er United kommet tilbage på sporte i jagten påen top-4-placering. Holdet har dog fortsat otte point op til Chelsea på den Champions League-adgangsgivende plads.