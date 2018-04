I disse dage er det andet end pizzaen, som Napoli kan prale af at brillere med.

For byens fodboldhold tog en kæmpe sejr, da de søndag aften scorede sejrsmålet i det 90. minut. Efter sejren var glæden derfor heller ikke til at tage fejl af.

Med sejren er Napoli nemlig kun ét point efter førerholdet Juventus, der i søndagens opgør ellers kunne have spillet sig selv i en meget favorabel position frem mod mesterskabet, hvis de havde stået med de tre point. Du kan se højdepunkter fra den intense kamp øverst i artiklen.

Følelserne var på sit højeste, da Napoli til allersidt fik scoret sejrsmålet. Foto: Massimo Pinca Følelserne var på sit højeste, da Napoli til allersidt fik scoret sejrsmålet. Foto: Massimo Pinca

Den vigtige sejr udløste en jubel af en anden verden fra både spillere og fans, og billeder og videoer fra sejren har siden ramt de sociale medier.

Her er det fra Napoli-angriberen Dries Mertens Twitter-profil, der meget godt illustrerer betydningen af sejren mod rivalerne.

Abbiamo un sogno nel cuore... #forzanapolisempre pic.twitter.com/qGPHQ32SkR — Dries Mertens (@dries_mertens14) 22. april 2018

Det var forsvarsspilleren Kalidou Koulibaly, der på et hjørnespark steg til vejrs og headede bolden i kassen til slutresultatet 1-0.

Og det var også noget af en modtagelse som klubbens spillere efterfølgende fik, da de ankom til lufthavnen i Napoli.

Ecco l’accoglienza a Capodichino vista dal pullman #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/DhIy6k7C65 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23. april 2018

Umiddelbart efter sejren var der også stor glæde i omklædningsrummet, der med sejren altså for alvor spiller sig ind i mesterskabskampen.

La nostra immensa gioia #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/cyP4rFdsjf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22. april 2018

Skulle Napoli ende med at sikre sig det italienske mesterskab vil det være enden på en lang tørke for den italienske klub. Klubben har i sin historie kun vundet Serie A to gange og sidste gang de stod med trofæet var i 1990.

Napoli kan altså måske begynde at dufte mesterskabet, selvom det fortsat er efter Juventus, der med ét points forspring indtager førstepladsen i Serie A.

Napolis Kalidou Koulibaly blev den helt store helt, da han med et kraftfuldt hovedstød fik bolden i kassen. Foto: ALESSANDRO DI MARCO Napolis Kalidou Koulibaly blev den helt store helt, da han med et kraftfuldt hovedstød fik bolden i kassen. Foto: ALESSANDRO DI MARCO

Det skyldes, at pizza-byen har et noget nemmere slutprogram, der tæller modstanderne Fiorentina, Torino, Sampdoria og Crotone, mens Juventus' sidste fire kampe byder på flere svære opgør, hvor Gianluigi Buffon og co. skal møde Inter, Bologna, AS Roma og Verona.

Næste opgave for Napoli er på søndag, når klubben møder Fiorentina på udebane.