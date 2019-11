Fodbold kan vække følelser, og finaler kan få tårer frem.

I den grad.

Sent lørdag aften dansk tid blev den sydamerikanske klubfinale Copa Libertadores mellem Flamengo og River Plate afgjort, og som det sig hør og bør, blev sådan et opgør afgjort i sidste øjeblik med to sene mål.

River Plate så længe ud til vinde med sin 1-0-føring frem til sidste minut af kampen, men det ændrede sig.

Det var Flamengos første Copa-sejr i 38 år, så der var mange følelser, der sad uden på tøjet. B.T. har samlet nogle af reaktionerne fra Brasilien her:

De sene mål var svære at fatte for de her to. Foto: Fabio Motta

Flamengo-spillerne gav den fuld gas efter kampen. Foto: PAOLO AGUILAR

Han har nok selv beholdt sin trøje, der var vigtige mål i. Barbosa scorede begge de sene mål. Foto: PAOLO AGUILAR

Der var gang i gaden i Rio. Foto: RICARDO MORAES

De kunne nok ikke have skrevet historien bedre selv. Foto: Fabio Motta

Ham her faren gik dog over stregen, da han fejrede Flamengos sejr derhjemme, men heldigvis var kvinden i videoen vaks og fik grebet det lille barn, inden han tabte det.

Flamengo campeón de la #CopaLibertadores Y asi se celebra. pic.twitter.com/PBVXHwNhEJ — MafiaBlaugrana (@BlaugranaMafia) November 24, 2019

Målscorerne blev Rafael Santos Borre i første halvleg for River Plate, mens Gabriel Barbosa scorede begge det gyldne kasser for Flamengo.

I overtiden fik begge mandskaber et rødt kort. Så kender man sydamerikansk fodbold.