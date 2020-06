På trods af coronakrisen har Christian Nørgaard masser at glæde sig over i disse dage.

Den tidligere Brøndby-stjerne er nemlig blevet far.

Det afslører han på Instagram, hvor han har delt et opslag med billeder af sin lille nyfødte søn, Elliot. Du kan se de søde billeder i bunden af artiklen.

Tilbage i december løftede Nørgaard sløret for nyheden om, at han og kæresten, Josefine Barsøe, ventede deres første barn. Det gjorde han i et sødt juleopslag ledsaget af teksten 'den bedste gave, jeg nogensinde kunne bede om'.

The greatest gift I could ever ask for

Og den gave har parret altså nu langt om længe budt velkommen til verden.

Christian Nørgaard har dannet par med Josefine Barsøe i flere år, og udover familieforøgelsen skal de også giftes.

26-årige Christian Nørgaard tørner til daglig ud for engelske Brentford i Championship under danske Thomas Frank, men som så meget andet sport ligger fodbolden i England fortsat stille.

Dermed har danskeren altså god tid til at nyde den første tid sammen med kæresten og det lille nye barn.

Nørgaard er blevet udtaget til det danske landshold ad flere omgange, blandt andet i efteråret 2019 op til kampene mod Gibraltar og Irland, men har endnu til gode at få sin debut. Han har sammenlagt spillet 73 på de forskellige ungdomslandshold.