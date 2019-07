Pernille Harders kæreste Magdalena Eriksson kan sammen med sine svenske holdkammerater kalde sig VM-bronzevinder.

Og Pernille Harder fik lørdag igen lejlighed til at give sin svenske kæreste et vaskeægte sejrskys.

To tidlige svenske scoringer var nok til at vinde 2-1 over England, der ikke udnyttede stort overtag.

Med en sejr over England vandt det svenske landshold lørdag bronze ved VM i kvindefodbold i Frankrig.

Svenskerne slog englænderne med 2-1 i duellen om turneringens tredjeplads.

Sveriges spillere virkede mest tændte fra kampens start, hvor englændernes forsvar flere gange blev overrumplet

Efter godt ti minutter udnyttede svenskernes Kosovare Asllani en engelsk brøler, da bolden blev trillet hen til hende af en engelsk forsvarer, så hun nemt kunne trykke Sverige på 1-0.

Ti minutter senere øgede Sofia Jakobsson til 2-0, da den svenske angriber drejede bolden ind ved fjerneste stolpe. Kort forinden havde Jakobsson haft et nærgående forsøg på stolpen.

Englands Francesca Kirby reducerede til 1-2 på et kontraangreb efter en halv time, og blot to minutter senere troede de engelske spillere, at de havde udlignet, da Ellen White fik bolden i mål.

Efter et VAR-gennemsyn valgte kampens dommer at afvise scoringen, da videooptagelser viste, at White måske rørte bolden med armen.

Resten af opgøret formede sig som et langt pres ned mod det svenske mål, men svenskerne fik afvist det hele.

I sidste minut fik Nilla Fischer med panden afværget et engelsk forsøg på målstregen. Kort forinden havde Hedvig Lindahl fået en advarsel for at trække tiden.

Søndag møder USA og Holland hinanden i VM-finalen.

Danmark og Pernille Harder har ikke deltaget ved slutrunden. Danskerne sluttede bag Sverige i kvalifikationen og tabte den efterfølgende playoffduel til Hollands VM-finalister.

