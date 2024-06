Så er der kun EM tilbage!

Danmark slog lørdag aften Norge med 3-1 i en kamp, hvor første halvleg lovede vanvittigt godt for EM-feberen, men siden blev det en noget tam omgang, hvor Norge længe var tættere på en udligning end Danmark var på et sidste mål.

Det kom dog efter en fatal brøler i det norske mål, og dermed stryger landsholdet til EM med to sejre over vores største rivaler.

Herunder får du B.T.s karakterer til landsholdet, hvor én mand dumper med et brag, mens flere lovende præstationer må give Hjulmand lidt at tænke over.

Albuen var blevet smurt, og han var tilbage i kassen på det danske mål, hvor han leverede en fortrinlig refleksredning i første halvleg og en pæn redning i anden halvleg, hvor han havde svære odds ved 1-2-målet. Hans argentinske udspark kunne også lidt.

Smadremanden fra Crystal Palace var tilbage, og han gik både Martin Ødegaard og Haaland på nerverne, da han efter en karakteristisk hård tackling ikke gav meget for nordmandens smerter. Hans attitude og ingen nonsens-bold klæder Danmark godt, selvom nordmændene fik lige lovlig meget at hygge sig med til sidst.

Han er landsholdets drømmefanger. Vi sover trygt og roligt, når 'AC' er klar, for han læser spillet og bryder ind, når de onde ånder spøger - se bare, hvordan dårligdommene væltede ned over Danmark, da Barcelona-stjernen blev taget ud.

Dagens målscorer til 2-0 efter ENDNU et hjørnespark. Stærkt headet ind og vundet af det danske tårn, der også brillerede med gode bolde frem i banen. I anden halvleg var han dog desværre igen del af et tremandsforsvar, der havde flere problemer.

Bah' mer' af det der, tak! Fynboen startede inde igen og udnyttede de hektar, han fik foræret foran sig til at storme frem ad fløjen. Blandt andet da den portugisiske forbindelse til Hjulmand gav pote i opløbet til 1-0-kassen - og defensivt var der flere initiativrige erobringer.

Han taler tæt på 100 sprog, men ikke i et eneste af hans ordforråd står ordet testkamp. Tændt som en aggressiv tyr stormede han rundt på stadion i Brøndby, erobrede bolde, scorede for tredje landskamp i streg og slagtede Norges superstjerne Martin Ødegaard ud af det blå. Kampen var essensen af, hvad Højbjerg står for, og en udgave vi rigtig gerne vil se de kommende uger.

Én af de spillere, der kommer til at holde landstræneren oppe om natten. Med gode erobringer, fremadrettede præcise bolde og en her kommer jeg-attitude gjorde han alt for at vise, hvorfor han skal spille ved siden af Højbjerg næste søndag. Nogle gange måske liiiiidt for ivrig med at rykke spillet frem.

Det er uden pomp og pragt men drønvigtigt, når 'VK' stormer frem og tilbage af sin venstrekant, hvor han ofte byder sig til som et vigtigt kort i offensiven - og vi er ikke særlig overraskede over, at netop han kan jerne frem i overtiden efter en hård kamp, snuppe en dårlig pasning og finde Yussuf Poulsen foran kassen.

Den mest målscorende dansker i denne sæson var i oplæggerens rolle i dag. Med et skarpt hjørnespark til Vestergaard og en aflægning til Højbjerg var han involveret i begge kasser i en kamp, hvor vi dog stadig kan ønske mere.

Du er vores store bekymring, Rasmus. For hvordan bliver du farligere end tilfældet har været i de her landskampe? Sidst var han på blot to afslutninger, og i dag blev det til et langskud og en blokeret afslutning. Det er ikke nok - og slet ikke når vi også savner mere skarphed i aktionerne længere nede på banen.

En af de mest udskældte landsholdsspillere på denne side af nytår, men i første halvleg viste han, hvorfor Hjulmand sværger til den lille tekniker. Efter startproblemer satte 'Dams' en lovende kamp sammen med gode drev, afleveringer og positioner, der gav Danmarks offensiv en x-faktor, før Norge overtog al initiativet i kampen efter pausen.

Vi vil have den første halvleg sprøjtet direkte ind i vores årer - for så kan EM-optimismen for alvor løbe ud i hver en celle. Hvor lovede Hjulmands plan B - som dagens formation må være - godt, og landstræneren må få landsholdets barista på speed-dial, for han vil ligge søvnløs over, hvor mange der gør sig til i EM-start-11'eren. Men dén anden halvleg giver os et dårligt trip. Øv, hvor var det uden initiativ og kvalitet, hvad Danmark præsterede langt hen ad vejen - men den Yussuf-kasse holdt da optimismen i kog!

---

Kom ind fra anden halvlegs start og så lidt hoftestiv ud i duellerne mod Ødegaard. Fik slet ikke bragt den ro og energi, som han gjorde ved indskiftningen i Parken i onsdags.

Det blev, som det desværre for ofte bliver med ham, Der var optræk til nogle situationer, hvor Dolleren kunne skinne. Men der manglede beslutsomhed og den afgørende vilje.

Kom ind, da Danmark var under heftig beskydning og halsede efter bolden. Så Eriksen havde svært ved at få sine kvaliteter i spil. Dog spillede han sig varm efter et kvarters tid og var som altid en tiltrængt sikker spilstation, når tingene spidsede til.

Av, av, av! Han savner kamptræning, og det var til at se, for landsholdsanførerens indhop var et af den slags, der er til direkte dumpekarakter. Forsvaret faldt i niveau efter udskiftningen af AC, og Kjær så slet ikke godt ud, da Ødegaard og Haaland satte deres forrygende 1-2-kasse op, ligesom han forærede Haaland bolden kort efter. Han nærmer sig ikke startopstillingen sådan.

Spillede som altid den back som en hængende angriber. Evigt overlappende. Energien var god - men det berømte slutprodukt manglede. Afsluttede sløjt, da han fik chancen.

Uden for bedømmelse.