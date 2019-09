Superligatopscoreren fra sidste sæson, Robert Skov, var tæt på at få en helterolle i mandagens bundesligakamp.

Skov ramte således undersiden af overliggeren i 1-1-kampen mellem Wolfsburg og Hoffenheim i Bundesligaen.

Stillingen var 1-1 efter 42 minutter, da Skov tog chancen fra distancen. Bolden bragede mod tværribben og ned på målstregen.

Den tidligere FC København-spiller troede, at bolden havde været inde, og dommeren nåede også kortvarigt at dømme mål. Men hans første bundesligamål lader fortsat vente på sig, da mållinjetekonlogien kunne afsløre, at bolden ikke kom helt over stregen.

Sebastian Rudy bragte udeholdet Hoffenheim på 1-0 efter seks minutter, men efter 36 minutter udlignede Admir Mehmedi for Wolfsburg.

Resultatet betyder, at Wolfsburg ligger nummer otte med ni point for fem kampe. Hoffenheim har fem point på 11.-pladsen.

Se Roberts Skovs brag af et langskud øverst i artiklen.

/ritzau/