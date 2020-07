Zlatan Ibrahimovic er ikke som alle andre, og selvom den svenske angriber er blevet 38 år, så er det ikke til at se, at han er inde i karrierens efterår.

For selvom Zlatan ikke kom på scoringstavlen søndag, så formåede han alligevel at tiltrække sig opmærksomhed.

AC Milan delte således et billede af deres stjerneangriber fra opvarmningen inden opgøret mod Napoli, og det fik straks folk til at spærre øjnene op. Det skriver Aftonbladet.

På billedet ser man nemlig, hvordan Ibrahimovic på trods af sin alder stadig besidder lidt af en fleksibilitet ved at læne sig tilbage for at holde balancen, mens knæene er centimeter fra at røre jorden.

View this post on Instagram “My knees hurt just watching this” - Admin #NapoliMilan #SempreMilan A post shared by AC Milan (@acmilan) on Jul 12, 2020 at 12:50pm PDT

'Mine knæ gør ondt af bare at kigge på det,' skriver den italienske storklub selv til billedet, som hurtigt fik at hav af reaktioner.

På banen har svenskeren da også set alt andet end gammel ud, da han inden søndagens kamp mod Napoli havde scoret i to kampe i streg.

Søndag blev det dog til 60 målløse minutter på banen, inden han lod sig udskifte.

Der resterer fortsat seks runder i Serie A.