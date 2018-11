Lisa Müller kunne ikke holde sig tilbage. Så den syleskarpe reaktion faldt prompte, da ægtemanden, den tyske landsholdsspiller Thomas Müller, endelig blev sendt på banen.

'Efter 70 minutter har han endelig noget hjerneaktivitet,' skrev hun på Instagram rettet mod Bayern München-træner Nico Kovac.

Godt nok slettede Lisa Müller hurtigt sin kommentar igen, men det var for sent.

Internettet glemmer for det første aldrig, så...:

Thomas Müller's wife on instagram: "More than 70 minutes until he had flash of genius"



I assume she’s not the biggest fan of Kovac. Not good optics. #fcb pic.twitter.com/SNHq8J7ulk — Stefan Buczko (@StefanBuczko) November 3, 2018

Og bemærkningen vakte så stor opmærksomhed, at den tyske klub måtte se sig nødsaget til at udsende en kortfattet pressemeddelelse om sagen - og fodboldspillerens hustru måtte gå den tunge gang til Bayern-træneren.

'Lisa Müller, Thomas Müllers hustru, gik umiddelbart efter Bundesligakampen mod SC Freiburg på Allianz Arena hen til træner Nico Kovac for at undskylde for sit Instagram-opslag om indskiftningen af Thomas Müller,' lyder det på Bayern Münchens hjemmeside:

Med tilføjelsen:

'Kovac har accepteret undskyldningen.'

Thomas Müller (th.) og holdkammeraterne var skuffede efter 1-1 hjemme mod Freiburg. Foto: ANDREAS GEBERT Vis mere Thomas Müller (th.) og holdkammeraterne var skuffede efter 1-1 hjemme mod Freiburg. Foto: ANDREAS GEBERT

Efter den skuffende 1-1-kamp mod Freiburg i lørdags prøvede Thomas Müller desuden selv at nedtone udbruddet.

»Hun var i sine følelsers vold.Set i bakspejlet var det ikke super, men hun elsker mig - hvad skal jeg gøre?« spurgte den tyske landsholdsspiller, da han blev stillet spørgsmål til bemærkningen hos tv-stationen Sky.

Nico Kovac var mere afmålt:

»Der er ikke noget at afklare. Det var åbenlyst ikke Thomas selv, der skrev det,« lød det var fra træneren.

Bayern München ligger i øjeblikket på tredjepladsen i Bundesligaen med fire point op til topholdet Borussia Dortmund.