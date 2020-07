Den tyske landsholdsspiller og Dortmund-profil Julian Brandt er i øjeblikket på ferie i København.

Det afslører et billede, som fodboldstjernen har lagt på sine sociale medier. Opslaget er også blevet liket af den danske landsholdsspiller Thomas Delaney, der er klubkammerat med Brandt i Dortmund. Og man kan vel ikke fortænke Brandt i at have søgt efter lidt rejsetips fra Delaney.

Billedet lader til at være taget på Inderhavnsbroen i det indre København, hvor Brandt og vennerne nyder livet i den danske hovedstad. Bundesligaen er færdigspillet efter corona-opstarten, og den nye sæson begynder først igen 18. september, så lige nu er der masser af tid til at restituere og nyde ferien.

Brandt kom sidste år til Dortmund fra Leverkusen og har spillet 31 kampe for det tyske landshold.

Han var en del af VM-truppen i 2018 og var med til at vinde OL-sølv i 2016 i Athen.