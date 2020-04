Så er Son Heung-min trukket i trøjen, altså militærets.

Tottenham-spilleren er mandag begyndt at aftjene sin værnepligt i det sydkoreanske militær.

Her er han ankommet til en militærbase på øen Jeju, hvor han altså skal opholde sig i de kommende tre uger.

Se ham ankomme her:

Son Heung-min ankommer til sin militærtjeneste. Foto: YONHAP Vis mere Son Heung-min ankommer til sin militærtjeneste. Foto: YONHAP

Son Heung-min har allerede opholdt sig i et par uger i hjemlandet, fordi han lige skulle have overstået to ugers coronakarantæne, inden kunne påbegynde sin miltære tjans.

Egentlig skulle Son Heung-min først have aftjent sin værnepligt i løbet af sommeren, men på grund af corona-nedlukningen af fodbolden i England og hele Europa har Tottenham godkendt, at det er blevet fremrykket.

For det kan omvendt risikeres, at eksempelvis Premier League i stedet skal spilles færdig lige netop hen over sommeren.

Det er endnu uvist.

Det skulle dog oprindeligt have været en endnu længere tur hos det sydkoreanske miltær for Tottenham-spilleren.

I Sydkorea skal alle mænd, der er fysisk i stand til det, aftjene næsten to års værnepligt i landets forsvar. Det slap Son Heung-min og resten af det sydkoreanske fodboldlandshold dog for, da de i 2018 vandt Asian Games.

I stedet har spillerne fra dét hold fået lov til kun at skulle gennem fire obligatoriske ugers tjeneste - men også her er Son Heung-min altså sluppet lidt lettere.

Den 27-årige offensivspiller har indvilliget i at gøre tjeneste hos marinekorpset, og derfor slipper han med opholdet på kun tre uger, så han kan være tilbage i London i den anden halvdel af maj.