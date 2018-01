Real Madrid viste imponerende spil, da holdet på hjemmebane udraderede Deportivo La Coruña med hele 7-1. Både Gareth Bale og Cristiano Ronaldo scorede to mål, men den ene scoring havde en omkostning for Cristiano Ronaldo.

Den uheldige episode opstod ved portugiserens andet mål, som bragte Real Madrid foran med 6-1.

Et kontraangreb fra Real Madrid sluttede med et indlæg, som Cristiano Ronaldo måtte dykke ned for at nå frem til. Det lykkedes for manden, der blev kåret til verdens bedste spiller sidste år, at få panden på og sende bolden i mål tæt ved den ene stolpe.

Men i sit forsøg på at afværge scoringen forsøgte Deportivos schwiezisike forsvarer, Fabian Schär, også at nå bolden - med det resultat, at hans støvle ramte Cristiano Ronaldo i ansigtet.

Cristiano Ronaldo besigtiger sin hovedskade i slutningen af kampen mellem Real Madrid og Deportivo La Coruña. Foto: Juan Carlos Hidalgo Cristiano Ronaldo besigtiger sin hovedskade i slutningen af kampen mellem Real Madrid og Deportivo La Coruña. Foto: Juan Carlos Hidalgo

Den 32-årige Real Madrid-stjerne måtte efterfølgende til behandling, hvor det viste sig, at han havde fået et hårdt slag, og blodet rendte ned af hans ansigt.

Cristiano Ronaldo er kendt som en forfængelig herre, så han ville også gerne selv besigtige skaderne. Det lod sig gøre, fordi en mand fra Real Madrids lægestab lod ham låne sin iPhone, så Cristiano Ronaldo kunne se sit spejlbillede.

Portugiseren så resultatet, tørrede lidt af blodet af sit ansigt og rystede på hovedet. Derefter kunne han fra sidelinjen se Nacho Fernandez score sit andet og Real Madrids syvende mål, inden dommeren fløjtede af.