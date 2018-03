Tak for alt, mor. Her er en kæmpe villa.

Den 30-årige danske fodboldprofil Nadia Nadim har sammen med sin storesøster Giti Nadim købt en kæmpe villa til sin mor. Det fortæller Giti Nadim til BT.

Huset ligger i landsbyen Uldum, som ligger 20 kilometer vest for Horsens. Der er 13 værelser og tre soveværelser fordelt på 353 kvadratmeter.

»Mor vil altid have et stort hus, der ligger i rolige omgivelser. Vi ville gerne gøre mor glad. Hun er jo hele vores familie,« siger Giti Nadim.

Giti Nadim i haven ved familiens hus i Uldum. Huset har Nadia Nadim og Giti Nadim købt som en gave til deres mor. Foto: Bo Amstrup Giti Nadim i haven ved familiens hus i Uldum. Huset har Nadia Nadim og Giti Nadim købt som en gave til deres mor. Foto: Bo Amstrup

Grunden er så stor, at der også er plads til en pool og en privat fodboldbane, som Nadia Nadim kan drible på, når hun er på besøg i Danmark.

»Jeg tror, at det bliver meget hyggeligt, når foråret kommer. Jeg tror, at Nadia vil bruge fodboldbanen meget,« siger Giti Nadim.

Nadim-familien flyttede ind i sidste måned. Planen er, at huset skal fungere som en slags base for familien, når de samles.

Giti Nadim, Anas (papbror) og Mujda Nadim spiller fodbold i haven ved familiens hus i Uldum. Foto: Bo Amstrup Giti Nadim, Anas (papbror) og Mujda Nadim spiller fodbold i haven ved familiens hus i Uldum. Foto: Bo Amstrup

De andre i familien skal dog ikke regne med, at det er Nadia Nadim, der slår græsset. Det bliver formentlig Diana Nadim, der er professionel bokser.

»Diana elsker at slå græsset. Det er hende, der står for haven for det meste,« siger Giti Nadim og griner.

Nadia Nadim spiller for det engelske storhold Manchester City. Den 9. april skal hun spille VM-kvalifikationskamp for Danmark mod Ukraine i Viborg.