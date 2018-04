Nicklas Bendtner går ofte sine egne veje. Der har været billeder af ham, hvor han har ligget på en solseng kun iført en BH til at dække de ædlere dele, og han har også stået i det københavnske natteliv og pisket en taxa med sit bælte. Nu har man så også set ham med neglelak.

Landsholdsangriberen har i disse dage sin søn Nicholas på besøg hos sig i Trondheim, og de to hygger sig med dette billede:

We do as we please A post shared by Nicklas Bendtner (@bendtner14) on Apr 21, 2018 at 11:33am PDT

»Vi gør, som vi vil,« skriver Nicklas Bendtner som tekst til billedet.

Nicklas Bendtner har sønnen Nicholas med tv-baronessen Caroline Fleming, og for få år siden gik der mange måneder imellem besøgene fra sønnike, og Nicklas Bendtner forklarede, at det var ekskæresten, der holdt ham fra at se sin søn. Sådan er det heldigvis for Nicklas Bendtner ikke længere.

Forholdet mellem Nicklas Bendtner og hans egen far er tilgengæld ikke eksisterende. Det har Nicklas Bendtner for nyligt fortalt i et interview, hvor det er kommet frem, at de to ikke har set hinanden i fem år.

På fodboldbanen kæmper angriberen for at komme med til VM, og søndag skal han i kamp, når Rosenborg møder Start i Eliteserien.