Fodboldvært på Discovery Kian Fonoudi kan nu skrive endnu en titel på cv'et.

35-årige Fonoudi kan nu kalde sig for 'far' - efter at han og kæresten Albertine mandag blev forældre til en lille dreng.

Det afslører fodboldværten på sin Twitter-profil sent tirsdag aften.

»Fra og med 2019 deler min søn og Lionel Messi fødselsdag. Igår, 24.6, kom Dean Gliese Fonoudi til verden. Halv iraner, halv dansker, helt perfekt,« skriver Kian Fonoudi i et opslag, der også indeholder et billede af den lille nyfødte.

Kian Fonoudi har tidligere fortalt til B.T., at han reagerede meget følelsesmæssigt, da parret i januar fik kønnet på barnet at vide.

»Da vi var til scanning, sagde jeg til jordemoderen, at hun skulle sige til, umiddelbart inden hun ville sige det. Da hun så sagde 'Nu siger jeg det', skulle jeg lige gøre mig klar.«

»Mine kæreste sagde også bare 'Hold nu kæft Kian' og grinede. Så da jordemoderen sagde, at det blev en dreng, faldt jeg ned på mine knæ og græd. Der var bare noget, der skulle ud,« fortalte Kian Fonoudi.

Han har været hos Discovery som freelancer siden 2010, bosiddende i England og fastansat fra 2013, da han vendte hjem til Danmark.