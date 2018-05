Der er kaos i den portugisiske storklub Sporting Lissabon. Klubben endte som nummer tre - uden for Champions League-pladserne, og det var åbenbart for meget for de mest ekstreme fans.

50 maskerede tilhængere valgte i hvert fald ifølge flere portugisiske medier som O Jogo, A Bola og Record at angribe spillere og trænere på klubbens anlæg tirsdag aften. Det gik så vildt for sig, at klubbens hollandske stjerneangriber Bas Dost fik to store kødsår i tindingen, som du kan se herunder.

Detta ska vara Bas Dost efter att han blivit nedslagen då cirka 50 maskerade Sporting-ultras stormade klubbens egen träningsanläggning. pic.twitter.com/E6Wpp3MnfS — Erik Niva (@ErikNiva) 15. maj 2018

Bas Dost was left needing six stitches in his head after masked thugs interrupted SCP's training & assaulted players + staff. "I have no words. I did not see this coming. It's really incredible what happened. We are shocked. It was a real threat. I feel empty". [algemeen dagblad] pic.twitter.com/yspslBJw2P — Mohamed Moallim (@iammoallim) 15. maj 2018

Ifølge O Jogo og Record skulle 50 maskerede mænd have fundet vej til Sporting Lissabons omklædningsrum, og herinde stod de altså klar til at overfalde de spillere, som de normalt tiljubler i gode tider. Der er forskellige meldinger om, hvilke spillere der var involveret, men Bas Dost er i hvert fald en af dem.

Derudover skulle Marcos Acuña, Rui Patricío, William Carvalho og Raul José også være blandt de overfaldede ifølge A Bola, mens Record mener at vide, at også klubbens manager, Jorge Jesus, blev fanget af de maskerede fans.

Sporting Lissabon har selv været ude og kommentere episoden på Facebook.

»Sporting Lissabon fordømmer på det kraftigste vandalisme og de voldelige overfald, der foregik på klubbens træningsanlæg i dag. Vi vil ikke tolerere nogen voldelige handlinger mod spillere, trænere eller andre ansatte,« skriver klubben, der lover at finde de maskerede mænd.

»Sporting er ikke sådan, Sporting skal ikke være sådan. Vi vil gøre alt for at finde de ansvarlige for det, der er sket, og vi vil kræve straf til dem, der opførte sig på denne forfærdelige måde.«

Hvis du synes, at du har hørt Bas Dosts navn før, skyldes det sikkert, at han var manden, der holdt Nicklas Bendtner ude af startopstillingen, da de begge spillede i Wolfsburg.