Der er gode billeder. Og så er der de billeder, som folk stadig husker seks år senere.

Og i den sidste kategori har vi faktisk et billede af en dansker, der lige nu går sin gang og sammen med otte andre billeder nærmede sig hele to millioner ‘likes’.

Det er af den danske fodboldspiller Nicklas Helenius, der tilbage i 2013 spillede i Aston Villa, da han pludselige var ved at vride sig fri i en kamp mod Tottenham. Og det er her, det populære billede bliver skudt.

For Tottenham-forsvareren Jan Vertonghen kunne ikke stoppe Nicklas Helenius på regulær vis, og derfor endte han med at trække bukserne af den danske angriber, som du kan se herunder - og hele kavalkaden kan ses i bunden.

Og det billede er sammen med otte andre billeder altså blevet valgt af det store fodboldmedie 433 til at være blandt årtiets allerbedste. Og det ser da også ud til at være faldet i god jord hos en del af de i alt 24 millioner følgere, som mediet har på Instagram.

Næsten to millioner af disse har nemlig tilkendegivet deres glæde over billedet med et ‘like’.

Nicklas Helenius’ tid i Aston Villa blev ikke lang. Faktisk fik han kun et år i klubben, inden han blev lejet ud til AaB, hvor han også kom fra.

Det husker knap så mange englændere nok, men billedet af Nicklas Helenius i sine underbukser på en fodboldbane husker de altså endnu.

