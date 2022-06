Lyt til artiklen

Nu er der ikke længere nogen tvivl.

Den danske landsholdsbobler Alexander Bah kan meget snart skifte tjekkiske Slavia Prag ud med den portugisiske storklub Benfica.

For sent mandag aften er den 24-årige danske profil landet i Lissabon, hvor det portugisiske medie A Bola har knipset billeder af den danske profil, der lige efter landingen blev omringet af portugisiske medier.

Ifølge B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, ligger handlen mellem Sparta Prag og Benfica i et prisniveau på omkring 65 millioner kroner.

I sidste uge var det ifølge podcasten dog ikke helt sikkert, at Bah ville ende i Benfica, fordi en unavngiven Premier League-klub og en unavngiven Bundesliga-klub også nærmede sig enighed med den tjekkiske klub.

Men det var ifølge podcastens oplysninger forventet, at den lynhurtige højreback, der har haft rungende succes med hele seks scoringer og 12 assists i den forgangne sæson, ville træffe en beslutning snarest - og det er altså nu sket.

Foran de mange mikrofoner i Lissabon satte Bah et par ord på det forestående skifte, der ventes at blive officielt tirsdag.

»Jeg er meget glad og stolt over at være her. Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg har haft en lang dag nu, og så kan vi snakke mere i morgen,« lyder det fra danskeren, der kan svinge benene op og se frem mod et nyt eventyr i en karriere, der over de seneste år har udviklet sig med raketfart.

Alexander Bah chegou a Lisboa para reforçar o Benfica: “Estou muito contente por estar aqui e ansioso por começar.”



(: @abolapt) pic.twitter.com/EVlfyeRd2b — B24 (@B24PT) June 6, 2022

For seks år siden spillede han 2. divisionsfodbold i odenseanske Næsby, inden 1. divisionsklubben HB Køge så det lysende potentiale i hurtigløberen.

Han spillede to år i den næstbedste række, inden SønderjyskE hev ham op i Superligaen.

Her imponerede han så meget i to og et halvt år, at han i januar 2021 blev købt af den tjekkiske storklub Slavia Prag, hvor han undervejs også har spillet sig ind i landstræner Kasper Hjulmands varme.

Tre gange har han optrådt i rødt og hvidt, og nu kan han så se frem til endnu et skridt op i karrieren.