Nicklas Bendtner har torsdag aften delt et billede af den fodlænke, han har fået på under sin afsoning af 50 dages fængsel for vold.

Samtidigt har Nicklas Bendtner, sammen med billedet af sin nye fodlænke, udgivet et længere skriv, hvor han reflekterer over den seneste tid og sin straf.

Kriminalforsogen har torsdag været forbi Nicklas Bendtners lejlighed, hvor han skal afsone de 50 dages fængesel oven på det, en Bendtner kalder 'en på alle måder ærgerlig episode en sen aften i september.'

'Jeg ville selvfølgelig ønsker, at alt det her ikke var sket. Både for mig og for den involverede taxachauffør, som efterfølgende mistede sit job,' skriver Nicklas Bendtner.

Vis dette opslag på Instagram Swipe til venstre for tekst Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 3. Jan, 2019 kl. 9.39 PST

I den lange besked sender Nicklas Bendtner noget, der minder om en undskyldning til den taxachauffør, som Bendtner slog og brækkede kæben på efter deres uoverenstemmelse på i taxaen på vej hjem fra en aften i byen med sin kæreste, Philine Reopstorff.

'Ligemeget hvordan han opførte sig, og hvad han sagde, er det ikke noget, som jeg har ønsket for ham (at taxachaufføren har mistet sit job, red.). Der var uden tvivl mange andre og bedre måder, som vi hver isæt kunne have løst vores uenighed på. I stedet lød det af sporet.'

'Hvis jeg bare havde betalt det beløb, som taxametret viste, var min kæreste og jeg måske ikke blevet forfulgt af en bil med en rasende fører bag rattet, og jeg var ikke endt med at træffe den beslutning, som jeg var nødt til at træffe på brøkdele af et sekund, mens alting kogte,' skriver Bendtner.

Samtidigt sender Nicklas Bendtner sin tak til Rosenborg, inden han afslører, at den kommende tid skal bruges på 'at tænke sig grundigt om'.

Vis dette opslag på Instagram Jungle rules Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 27. Dec, 2018 kl. 4.32 PST

Bendtner har derfor besluttet sig for at skrive en bog i samarbejde med en ikke-navngiven forfatter. Det arbejde påbegyndes fra i dag, torsdag.

'Det er heldigvis aldrig for sent at lære noget og ruste sig til fremtiden, og derfor har jeg besluttet mig for at samle de historier, der i snart 31 år har skabt mig på godt og på ondt.'