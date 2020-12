FCK-spillernes bus blev modtaget af fans forud for opgøret mod FC Midtjylland, og det skabte vilde scener.

Her stod en række fans og skød med fyrværkeri mod den store spillerbus, inden FCK-mandskabet satte kursen mod Parken.

Der blev både anvendt bomberør og romerlys.

Spillertruppen overnattede ved Copenhagen Marriott Hotel ved Kalvebod Brygge, tæt ved Københavns Hovedbanegård, og det var her, fansene leverede den spektakulære hyldest.

Foto: Mathias Øgendal Vis mere Foto: Mathias Øgendal

Da FCK-bussen kørte væk, sprang FCK-tilængerne ind i biler og kørte efter bussen for at fortsætte modtagelsen ved Parken.

Pokalopgøret mellem FC København og FC Midtjylland spilles i Parken klokken 20.15.

Du kan følge kampen LIVE på bt.dk.

B.T. fik tippet historien af et øjenvidne og skrev tidligere, at der var tale om et angreb på FCK-bussen. Men det er ikke tilfældet. B.T. beklager fejlen.