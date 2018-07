Verdensstjernen Cristiano Ronaldo trænede tirsdag morgen for første gang med sin nye holdkammerater i Torino.

Den 10. juli blev det offentliggjort, at portugisiske Cristiano Ronaldo efter ni sæsoner i Real Madrid skifter til den italienske storklub Juventus.

Den 33-årige angriber, der i sidste sæson vandt Champions League for tredje gang i streg med Real Madrid - og samtidig blev topscorer - blev solgt for omkring 100 millioner euro. Og på træningsbillederne var det en glad Ronaldo, der smilede til kammeraet.





La gallery della seduta mattutina al JTC https://t.co/va8rcou5IM #ForzaJuve pic.twitter.com/FCvQRKvpwJ — JuventusFC (@juventusfc) 31. juli 2018

Cristiano Ronaldo ankom til Real Madrid i 2009 og nåede at score imponerende 451 mål i 438 kampe, hvilket gør ham til klubbens klart mest scorende spiller nogensinde.

#FinoAllaFine pic.twitter.com/hZ93wo47pK — JuventusFC (@juventusfcen) July 31, 2018

Nu er det en ny trøje, som verdensstjernen fremover trækker over hovedet, og selv virker han også begejstret for nu at komme i gang for sin nye klub. På sin Twitter-profil har han lagt et billede op sammen med flere af sine nye holdkammerater med teksten:

»Første hårde træning. Arbejdet gjort!«

Primeiro treino duro. Trabalho feito! pic.twitter.com/MhHauAGPuM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 31. juli 2018

Juventus har vundet den italienske Serie A de seneste syv år, men de håber nu, at de med tilførelsen af Ronaldo nu også kan gå hele vejen i Champions League - et trofæ, som Juventus' nye nummer syv har vundet hele fem gange.

De seneste to år har Real Madrid med Cristiano Ronaldo været Juventus' helt store bøddel i den europæiske turnering - værst var det i 2016, da holdet gik hele vejen til finalen, inden Ronaldo med to mål knuste deet italienske holds drømme.

Running into your first training session at JTC like #ForzaJuve pic.twitter.com/3QyxcoaiqM — JuventusFC (@juventusfcen) July 31, 2018

Ronaldo, Dybala og resten af Juventus-mandskabet indleder sæsonen den 19. august, når klubben møder Chievo.