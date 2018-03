Klubpræsidenten Ivan Savvidis undskylder, at han marcherede ind på banen i raseri med en pistol i et hylster.

Der var drama for alle pengene, da kampen mellem PAOK og AEK Athen blev afbrudt søndag, fordi flere fra PAOK gik amok over et annulleret mål i kampens afslutning.

PAOKs præsident, Ivan Savvidis, må nok siges at være den, der har trukket flest overskrifter efterfølgende. Han var rasende, da han entrede grønsværen, og han havde desuden en pistol i et hylster i buksekanten.

Nu taler han ifølge BBC for første gang offentligt om hændelsen og beder om forladelse.

»Jeg er meget ked af det. Jeg havde helt sikkert ingen ret til at gå på banen på den her måde. Mit eneste mål var at beskytte de tusindvis af PAOK-fans fra provokationer, oprør og menneskelige tab. Jeg havde ingen intention om at deltage i et slagsmål med vores modstander eller med dommmerne - og jeg truede åbenlyst ikke nogen,« siger han.

Ivan Savvidis invaderer banen. Foto: STRINGER Ivan Savvidis invaderer banen. Foto: STRINGER

Ivan Savvidis er træt af tilstanden i græsk fodbold, og det bundede tilsyneladende i hans frustration.

For nu er den græske liga suspenderet, og forbundet, der repræsenterer europæiske klubber, ECA, har suspenderet PAOK.

Præsidenten skal angiveligt være på flugt fra politiet, der gerne vil have sig en snak med den temperamentsfulde græker, der er født i Georgien og en af de rigeste mænd i Grækenland.