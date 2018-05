Torsdag sluttede 10 års tørke for Brøndby, da de i Parken sejrede 3-1 over Silkeborg DBU Pokalfinalen.

Kamil Wilczek og Benedict Röcker sørgede for den fest, som siden kunne begynde på tribunerne i Telia Parken og uden for det danske nationalstadion, som du kan se i videoen herover. Det hele startede med Brøndby-anfører Johan Larsson, der løftede den første pokal for de blågule i ti år.

Det var noget, der kunne få de pokalhungrende fans til at eksplodere i en glædesrus.

Og så skulle træner Alexander Zorniger da heller ikke snydes for den helt obligatoriske flyvetur.

Herunder har Kamil Wilczek scoret et af sine to finalemål.

Og Alexander Zorniger var da også en lykkelig mand efter at have hentet en titel til Brøndby.

